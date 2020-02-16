نتنياهو: نعمل على تحويل الضفة إلى جزء لا يتجزأ من إسرائيل

وطن: قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن حكومته "تعمل على تحويل الضفة إلى جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل".

وأعلن نتنياهو في جلسة حكومة الاحتلال الأسبوعية، اليوم الأحد، أسماء أفراد الفريق الخاص، الذي شُكِّل لرسم الخرائط وعملية المسح، لتطبيق "صفقة القرن" الأميركية.

ويتكون الطاقم، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، من الوزير الليكودي ياريف ليفين، ومئير بن شابات، ورونين بيريتس، ويستعين أفراد الفريق بالسفير الاميركي لدى إسرائيل.