الاحتلال يواصل عزل الأسير عز الدين العطار في سجن "مجدو"

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن إدارة سجن "مجدو" تواصل عزل الموجه العام لأسرى حركة "فتح" في السجن الأسير عز الدين العطار، حيث يقبع في العزل الانفرادي منذ أكثر من أسبوع.

وأكدت الهيئة، في بيان، أن إدارة سجن "مجدو" نقلت الأسير العطار إلى زنازين العزل الانفرادي، لتهريبه نطفة لزوجته بالخارج والتي أنجبت توأما من الذكور قبل نحو شهرين.

وأشارت الهيئة الى أن الأسير العطار (37 عاما) من مدينة طولكرم، معتقل منذ العام 2003 ومحكوم بالسجن لمدة 21 عاما، وهو إحدى الحالات المرضية القابعة في سجون الاحتلال، ويعاني من آلام حادة في الظهر بسبب وجود ديسكات في ظهره منذ عام 2004، وبقيت إدارة السجن تمتنع عن نقله إلى المستشفى حتى عام 2010".