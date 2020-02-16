نقابة الاطباء لوطن: وقف خطواتنا الاحتجاجية بعد موافقة الحكومة على 99 % من مطالبنا

وطن: اعلن مجلس نقابة الأطباء، انه قرر بالأغلبية المصادقة على وقف الإضراب والخطوات الاحتجاجية لنقابة الأطباء.

وقالت النقابة ان القرار جاء بناء على الاتفاق الذي تم مع ممثلي الحكومة حول مطالب نقابة الاطباء.

وقال الناطق باسم نقابة الاطباء رمزي ابو يمن لوطن ان النقابة قررت تعليق جميع الفعاليات الاحتجاجية بعد التوصل مساء امس الى مسودة اتفاق مع اللجنة الوزارية المكلفة، على أن يتم اليوم توقيع الاتفاقية بصيغتها القانونية النهائية بين النقابة وبين الحكومة، ورفعها للرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة محمد اشتية.

واوضح ابو يمن ان 99 بالمئة من المطالب التي حددتها نقابة الاطباء قد تم الموافقة عليها، وبالتالي سيتم التوقيع على الاتفاقية لرفعها للرئيس محمود عباس راعي الاتفاق.

وكانت نقابة الأطباء أعلنت عن البدء بسلسلة خطوات احتجاجية تبدأ من اليوم تتمثل بتعليق العمل في بعض الأجزاء من المشافي الحكومية، ردًا على سياسات الحكومة، وإخلالها بالتفاهمات السابقة، بحسب النقابة.

وتتمثل مطالب النقابة بما يلي:

1. توفير الكوادر والمعدات وزيادة عدد الأسرّة لجميع المراكز والمستشفيات ومرافق وزارة الصحة.

2. تعديل علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين إلى 200% بأثر رجعي من تاريخ 5 حزيران/يونيو 2013، وكذلك رفع علاوة الاختصاص لأطباء الخدمات الطبيه العسكريه للطبيب العام لتصبح 100%، وللطبيب الاختصاصي لتصبح 150%، إضافة لعلاوة مخاطرة لجميع الأطباء، وإقرار هذه العلاوات على موازنة 2020 وجدولة مستحقاتهم المالية.

3. إلغاء برنامج دكتور بصريات الذي أعلنت عنه الجامعة العربية الأمريكية، معتبرة هذا التخصص "تدخلاً سافرًا في طبيعة عمل أخصائيي العيون".

4. تعديل كادر الأطباء الحاصلين على البورد الفلسطيني والمثبتين كموظفين في وزارة الصحة منذ تاريخ حصولهم على البورد، لتعديل درجاتهم ودفع استحقاقاتهم المالية كامله وجدولتها.

5. توقيع عقود الأطباء على برنامج الاختصاص والمستحقة منذ عام، وذلك عن سنتي 2019 و سنة 2020، وجدولة استحقاقاتهم المالية و دفع بدل نهاية خدمة وتحسين ظروف العمل.

6. دفع المستحقات المالية للأطباء الذين قطعت رواتبهم دون وجه حق، وقد تم تقديم قائمة بأسمائهم إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة.

7. رفع علاوة القدس للأطباء العاملين في وزارة الصحة.

8. تجميد قانون الحماية والسلامة الطبية إلى حين إقرار التعديلات المطروحة من قبل نقابة الأطباء.

9. الإسراع في إقرار قانون حماية الكوادر الطبية والمؤسسات، وقد تم تقديمه لمجلس الوزراء قبل خمسة أشهر.