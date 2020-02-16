الطقس.. انخفاض على درجات الحرارة وتساقط للأمطار اليوم وغداً

وطن: يكون الجو، اليوم الأحد، غائماً جزئياُ الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث يصبح الجو باردا وتسقط امطار متفرقة بين الحين والأخر على معظم أراضي فلسطين تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ،والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياُ ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو باردا وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على معظم اراضي فلسطين والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.