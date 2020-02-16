طيران الاحتلال الحربي يقصف ويدمر عدة مواقع في قطاع غزة

وطن: شن طيران الاحتلال الحربي، فجر اليوم، عدة غارات جوية على قطاع غزة ودمر مواقع مختلفة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية من نوع "إف16" موقعا غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بعدة صواريخ، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين القريبة من الاستهداف.

كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي موقعا غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع بصاروخين، ما أوقع دمارا وخرابا فيه وبممتلكات المواطنين.

وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء رداً على إطلاق قذيفتين من غزة صوب المواقع العسكرية الإسرائيلية والمستوطنات المتاخمة للقطاع.