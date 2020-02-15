الاحتلال يلغي توسعة مناطق الصيد ويوقف 500 تصريح تجاري ويمنع دخول الإسمنت إلى غزة

وطن: أعلن جيش الاحتلال، مساء السبت، عن عدة عقوبات جماعية ضد أهالي قطاع غزة شملت إلغاء توسعة مناطق الصيد وإلغاء التصاريح التجارية ومنع دخول الإسمنت.

جاء ذلك بعد زعم الاحتلال إطلاق صاروخين من القطاع، مساء السبت، سقطا في منطقة مفتوحة!

وأفاد موقع 0404 العبري: أن 500 تصريح تجاري تم سحبها.

ونقل الموقع عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله إن العقوبات جاءت لإن: "حماس مسؤولة عما يحدث داخل وخارج قطاع غزة"، حسب زعمه.

وكانت سلطات الاحتلال، قررت توسعة مساحة الصيد، أمس الجمعة، حتى 15 ميلاً بحرياً قبل أن تعيد إلغاء القرار مساء اليوم.