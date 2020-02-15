جمعية حماية المستهلك تعقد لقاء تشاوريا لبحث آليات دعم المنتجات الفلسطينية

رام الله-وطن: عقدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة اليوم لقاء تشاوريا للتباحث في آليات دعم وتعزيز المنتجات الفلسطينية وتعزيز مكانة القطاع الزراعي في ضوء قرار الاحتلال بمنع التصدير والتسويق لمنتجاتنا الزراعية والأعباء الذي يتحملها المزارعين الفلسطينين، وضرورة إحلال المنتجات الفلسطينية والمستوردة عبر وكيل فلسطيني بشكل مباشر في السوق الفلسطيني بشكل أساسي باتجاه الانفكاك الاقتصادي.

وأكد المشاركون على ضرورة زيادة حصة المنتجات الفلسطينية في السوق الفلسطيني ونشر التوعية في اوساط المستهلك بقطاعاته كافة بحيث تصبح المنتجات الفلسطينية خيار المستهلك اولا وخيار العطاءات والمشتريات الحكومية الأول والأخير، وأشاروا الى ضرورة المزيد من الحرص على الجودة في المنتجات الفلسطينية والتي اثبتت حضورها من حيث الجودة والتنوع وتلبية رغبات المستهلك.

ودعا المشاركون في اللقاء التشاوري الى ضرورة تسرع عملية تعديل القرار بقانون لحظر ومكافحة المستوطنات بحيث يكون شاملا وبند العقوبات والتعامل مع البضائع المضبوطة، وضرورة معالجة قضايا مثل العمل في المستوطنات وتوريد بضائع للمستوطنات بصورة غير مباشرة وكذلك تكميل الانتاج في المستوطنات.

وأكد صلاح هنية رئيس الجمعية على ضرورة شمولية القطاعات الاقتصادية في مبادرة دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية وخصوصا القطاع الزراعي، واستعرض تجربة جمعية حماية المستهلك ضمن مبادرة منا والنا لدعم المنتجات الفلسطينية من خلال برامج التوعية في المدارس والجمعيات النسوية والشراكة مع النقابات المهنية والاطر النسوية في برامج متنوعة في هذا المجال مشيرا الى تجربة نقابة المهندسين في دعم المنتجات الفلسطينية في مجال اختصاصها ونقابة الاطباء في موضوع دعم الصناعات الدوائية الفلسطينية.

وقال أن التنسيق والتعاون سيد الموقف ولا يجوز ان نتدافع في مجال دعم المنتجات الفلسطينية فقط لنضع يافطاتنا بل يجب ان نتكامل لصالح تنمية قدرات القطاعات الاقتصادية الفلسطينية وليس تعزيز مكانتنا الذاتية أو عناوين مؤسساتنا دون جدوى على ارض الواقع.