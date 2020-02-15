إصابة برصاص قوات الاحتلال بمواجهات في "النبي صالح"

وطن: أصيب مساء السبت، شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية النبي صالح شمالي غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناشط بلال التميمي إن شابا أصيب بالرصاص الحي "توتو" في القدم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند النقطة العسكرية المقامة على المدخل الشرقي للقرية.

واندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال تخللها إطلاق الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز والرصاص المعدني، ما أدى لوقوع إصابات بالاختناق.

وأغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة شرقي القرية واحتجزت عشرات المركبات.