اتحاد نقابات عمال البرتغال يدين "صفقة القرن" ويطالب بإنهاء الاحتلال

وطن: أدان الاتحاد العام لنقابات عمال البرتغال (CGTP) "صفقة القرن" الأمريكية، وطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والوقف الفوري للإستيطان، وبإقامة دولة فلسطينية والالتزام بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

جاء ذلك ضمن أولى قرارات مؤتمر الاتحاد البرتغالي المنعقد حالياً في العاصمة البرتغالية لشبونة، والذي شارك فيه أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين.

وتجمع متضامنون ونشطاء تشيكيون وأوروبيون وأمريكيون، إضافة إلى عدد كبير من أبناء الجاليتين العربية والفلسطينية، في وقفة دعت إليها اللجنة التحضيرية للجالية الفلسطينية في جمهورية التشيك في ساحة "مالاسترانا"، قبل أن تتجه للاعتصام أمام السفارة الأمريكية، في العاصمة براغ، وتسليمها رسالة احتجاج باسم المشاركين في التظاهرة.