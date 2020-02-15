وطن تتابع.. مشاركة شخصيات ووزراء فلسطينيين سابقين في "برلمان السلام" بتل أبيب تثير جدلا في الأوساط الفلسطينية

وطن: شاركت شخصيات فلسطينية ووزراء سابقون، أمس الجمعة، في لقاء مع شخصيات إسرائيلية، عقد في "تل أبيب".

اللقاء جرى في مقر اتحاد الصحافيين الإسرائيليين في تل ابيب بين ناشطين من ما يسمى البرلمان الإسرائيلي للسلام والمنتدى الفلسطيني للحرية والسلام، تحت شعار نعم للسلام " لا للضم.. ودولتان للشعبين: إسرائيل وفلسطين " .

وعرف من بين المشاركين في اللقاء وزراء سابقون، في مقدمتهم وزير الصحة الاسبق فتحي أبو مغلي ووزير الاقتصاد الاسبق باسم خوري ووزير شؤون الاسرى والمحررين الاسبق أشرف العجرمي الى جانب وزير الحكم المحلي الاسبق حسين الأعرج ووزير الاشغال العامة والاسكان الاسبق سميح العبد وعضو المجلس التشريعي سابقا نجاة الاسطل.

كما شارك فيه نائب رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي إلياس زنانيري، ورئيس بلدية عنبتا حمد الله حمد الله، وعضو مجلس بلدي البيرة منيف طريش، ورئيس النادي الارثوذكسي هاني الحصري وسفيرة فلسطين في فرنسا سابقا هند خوري وعضو المجلس التشريعي سابقا برنادر سابيلا، واعضاء لحنة التواصل عقاب عبد الصمد وعماد شقور وزياد درويش وصهيب ازحيمان واحمد الهندي ونبراس بسيسو ومريم درويش .

وحضر اللقاء نواب سابقون في كنيست الاحتلال، عرف منهم طلب الصانع وأبراهام بورغ والبروفيسور يوسي يونا ودوف حينيين، وعنات ويلف، والنائب الحالي عوفر كسيف من القائمة المشتركة، والوزير السابق البروفيسور شلومي بن عامي وحاييم اورون واوفير بينيس وران كوهن وزيدان عطشه وكولييت افيطال وعنات ماؤور وديدي تسوكر ويائير تسابان وافشالوم فيلان”.

وقال أشرف العجرمي، وزير شؤون الأسرى والمحررين السابق، لوطن، إن ما جرى عبارة عن "لقاء فلسطيني مع مجموعة إسرائيلية من المؤيدين لحقوق الشعب الفلسطيني، وعنوان اللقاء رفض صفقة القرن وتأكيد على الحقوق الشرعية لنا".

وبين أن كل المشاركين الإسرائيليين تحدثوا أن صفقة القرن لن تقدم حلا ولا تسوية عادلة، وأن الحل الوحيد مبني على اساس الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام وحل قضايا الصراع.

وأضاف "هؤلاء جاؤوا للتضامن معنا والتاكيد على حقوقنا الوطنية".

وأعرب العجرمي عن استغرابه لوصم اللقاء بالتطبيعي.

وقال "لا أفهم كل هذه الضجة والاتهامات بالتطبيع، فأن تسمع صوتا اسرائيليا يهوديا ويتحدث معك ويرفض صفقة القرن، و يؤكد على حقوقنا وعلى حل عادل للاجئن هو انجاز للشعب وصفعة للإدارة الأمريكية ولليمين المتطرف في إسرائيل".

وتابع "اذا كنا سنقاطعهم نحن نقدم خدمة لليمين، والشعارات لا تحل قضية، ونحن في مواجهة مع صفقة القرن في كل الاتجاهات، حيث نعمل على الأرض ضد الاستيطان، وفي مقاطعة الشركات العاملة في المستوطنات، ودوليا عبر الذهاب للجنائية الدولية ومجلس الأمن، وكذلك مثل هذه اللقاءات مع الإسرائليين داعمي السلام".

وأردف "فرق كبير بين أن تتعاون مع إسرائيليين يؤيدون حقوقك، وبين التطبيع.. هذا نضال وطني بامتياز".

من جهته، رفض وزير الصحة الأسبق فتحي أبو مغلي التعليق على الموضوع، بينما حاولت وطن التواصل مع منيف طريش، عضو مجلس بلدي البيرة، وحمد الله حمد الله، رئيس بلدية عنبتا، للتعليق لوطن، لكنهما لم يجيبا على الهاتف.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد السابق، وأحد المشاركين في اللقاء، باسم خوري، إن لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي طلبت منه الحضور والمشاركة في اللقاء، والذي جمع وزراء سابقين واعضاء كنيست من كل الأحزاب المؤمنة بحل الدولتين.

وأضاف لوطن أن اللقاء تم بتكليف رسمي من احدى مؤسسات منظمة التحرير، من اجل النقاش مع تلك الشخصيات والمسؤولين الإسرائيليين السابقين، وطرح الموقف الرافض لصفقة القرن، وهو الموقف المنبثق عن قرار المنظمة بمكوناتها المختلفة، ومجلسيها المركزي والوطني.

وتابع "عكسنا في اللقاء المواقف الفلسطينية كلها، في حق العودة والقدس والانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967، ورفضنا كل المبادئ التي جاءت في صفقة القرن، وأن هدفها إدامة الاحتلال وأننا لن نقبل بها كفلسطينيين".

غير أن اللقاء أثار جدلا في الأوساط الفلسطينية، حول مشاركتهم في لقاء ما يسمى "برلمان السلام".

وعبر فهمي شاهين، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، عن رفض كل اللقاءات التطبيعية مع الاحتلال ومؤسساته وشخصياته المعادية لحقوق شعبنا، بما في ذلك رفض اللقاء الذي جرى امس في تل أبيب.

وقال شاهين لوطن "لا نعتبر المشاركة تعبر عن ارادة شعبنا، وندين كل اشكال التطبيع، ونؤكد على ضرورة وقف تلك اللقاءات، ومقاطعة الاحتلال بالكامل".

وأضاف "لا يعقل ان نطالب العالم بوقف التطبيع ونسمح لأي كان بالمشاركة في لقاءات تطبيعية من هذا النوع، ولا نتفهم استمرار السماح بهكذا لقاءات".

بدوره، قال عمر شحادة، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن مثل تلك اللقاءات طعنة جديدة للشعب الفلسطيني، ولنتائج قرارات القيادة الفلسطينية الأخيرة.

وأضاف لوطن "ندين اللقاءات التطبيعية، وهي لا تخدم مواجهة صفقة القرن، وللأسف أنها تتم برعاية القيادة التي اصدرت قرارات مناهضة للصفقة، وتظل تدور في فلك اوسلو وارهاصاتها".

وقالت زهيرة كمال، عضو المكتب السياسي لحزب "فدا" إسرائيل تنصلت من كل التزاماتها السياسية بالنسبة لأوسلو وما له علاقة بحل الدولتين.

وبينت لوطن أنه "يفترض قطع كامل العلاقات مع اسرائيل، تطبيقا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي".

وأردفت أن ذلك يتطلب التزاما شعبيا، ولكون تلك اللقاءات تفتح الباب للقاءات تطبيع عربية.

وشددت على رفض تلك اللقاءات بشكل قاطع، وأن على القيادة وضع حد لذلك.

من جانبه، شدد محمود نواجعة، منسّق اللجنة الوطنية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي "BDS"، أن اللقاء يعتبر تساوقا مع صفقة القرن واستسلاام وانهزامية من المشاركين في المشاريع التطبيعية.

وأضاف لوطن "طالبنا ان تقف منظمة التحرير امام مسؤوليتها، وتتوقف ان تعطي ضوءا لكل من يشارك.

وقال "التطبيع الرسمي الفلسطيني أصبح عذر للتطبيع العربي".

من جهته، قال عمر عساف، عضو التجمع الوطني الديمقراطي، إن تلك اللقاءات تتعاكس مع المزاج الشعبي الفلسطيني الذي يتطلع للانفكاك عن الاحتلال.

وتابع "المزاج الشعبي هو حل لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي لا تعزيزها".

واعتبر عساف أن رعاية وتغاضي السلطة عن منع ظواهر التطبيع يعكس مدى جديتها لمواجهة صفقة القرن.

وأردف "عين السلطة متهجة إلى ذات السلوك والمسار والمفاوضات.

وقال عساف إن ما يقوله كثير من المحللين أن السلطة تنتظر الانتخابات والتغيير في اسرائيل لتعود الى ذات الدوامة من التفاوض، وفغق المعايير التي ثبت انها تتعارض ومصالح شعبنا".

لكن القيادي في حركة فتح عبد الله عبد الله، قال لوطن "أنا لست ضد اللقاء، هذا ليس تطبيعا، بل لخلق ثغرة في جبهة اليمين العنصري في اسرائيل".

وأردف "في النتيجة شعبان على نفس الأرض يجب ان يعترف أحدهما بالآخر وحقوقه".

بدوره، المحلل السياسي هاني المصري، اعتبر أن تقييم تلك اللقاء يكون يحسب نوع الحاضرين من الإسرائيليين، فإذا كانوا ضد الاحتلال فلا مانع منها".

غير انه تساءل بالقول "ماذا فعلت لجنة التواصل بعد كل التواصل والجهود التي تبذلها منذ سنوات، فإسرائيل ذهبت كلها لليمين والتطرف".

وتابع" المسألة ليست نقص معلومات، إنما أنه لم يعد هناك معسكر سلام في اسرائيل".