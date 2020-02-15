"التنفيذية" تعقد اجتماعا تشاوريا غدا لبحث التحركات الفلسطينية والدولية لمواجهة "صفقة القرن"

رام الله- وطن للانباء : من المقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يوم غد الأحد، اجتماعاً تشاورياً، في مدينة رام الله.

ونقلت اذاعة "صوت فلسطين" عن عضو اللجنة التنفيذية، صالح رأفت، قوله: إن الشيء الأساسي الذي سيتم مناقشته في الاجتماع، هو متابعة التحرك الفلسطيني، لمجابهة تطبيقات ما يسمى"صفقة القرن" في عموم الاراضي الفلسطينية.

وأضاف: أيضاً سيتم متابعة التحرك على الصعيد الدولي في المؤسسات الدولية، فيما يتعلق بمشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن بشأن (صفقة القرن)، حيث التداول لا يزال في المجلس مع 14 دولة، قبل أن يتم تقديم الصيغة الرسمية النهائية بالورقة الزرقاء".

وأكد رأفت، أنه من المفترض خلال أيام قريبة جداً، انتهاء المشاروات مع 14 دولة في مجلس الأمن حول الصيغة النهائية لمشروع القرار.

وتابع: من المتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة حق النقض، لذلك سنذهب إلى دعوة الجمعية العامة للاجتماع، تجت بند "متحدون من أجل السلام".

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: أنه سيتم تداول الخطوات اللاحقة، بشأن ما تم إعلانه في مجلس حقوق الإنسان حول الشركات العاملة في المستوطنات، سواءً الشركات الإسرئيلية أو الأوروبية أو الأمريكية، بملاحقة هذه الشركات، وسيتم توجيه رسائل للدول الأجنبية التي لها شركات عمل في هذه المستوطنات من أجل سحبها.