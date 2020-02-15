احتجاز 8 طائرات في مطار هيثرو بلندن بسبب "كورونا"

وطن: شهد مطار هيثرو في لندن "أزمة" حقيقية، اليوم السبت، وذلك بعد احتجاز 8 طائرات، بسبب مخاوف من إصابة عدد من الركاب بفيروس "كورونا".

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه طُلب من المسافرين على متن رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية "يونايتد" القادمة من سان فرانسيسكو، البقاء في الطائرة بعد هبوطهم، لأن شخصا ما على متنها ربما يكون قد أصيب بمرض شبيه "بالأنفلونزا."

كما أطلق المطار تحذيرا لـسبع طائرات أخرى، وتوقفت رحلة شركة الخطوط الجوية البريطانية القادمة من كوالالمبور لمدة ساعتين، بعد مخاوف من أن عائلة ماليزية من 8 أشخاص على متن الطائرة قد يكونوا مصابين بالفيروس.

ورفض مسؤولو الصحة العامة في إنجلترا ومطار هيثرو الإفصاح عن أي تفاصيل حول حادثة اليوم، والتي كانت ستشمل مئات الركاب. ولكن الخطوط الجوية "يونايتد" أكدت أن شخصا ما "لم يكن على ما يرام" على متن الرحلة رقم (901) القادمة من سان فرانسيسكو.