أجواء غائمة جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

رام الله- وطن: يطرأ اليوم " السبت" ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ولطيفاً في المناطق الجبلية، ومعتدلاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الأحد:غائم جزئي مع مطر وبرق

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالباً غائم، وبارداً نسبياً إلى بارد، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون غزيرة أحيانا فوق أجزاء مُختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.



الإثنين :غائم جزئي

تبقى الأجواء باردة نسبياً نهاراً، وباردة ليلاً، وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.



الثلاثاء :غائم جزئي وماطر ليلاً

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية فوق بعض المناطق، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



الأربعاء :أمطار متفرقة مع برق

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالباً غائم، وبارداً بوجه عام، وتسقط أمطار متفرقة تكون رعدية غزيرة أحياناً فوق معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

الخميس :غائم جزئي وماطر

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد، وما بين غائماً جزئياً إلى غائم، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق خلال ساعات النهار، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.