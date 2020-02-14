اشتية يبحث مع نظيره الكويتي آخر التطورات

وطن: بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الجمعة، في مدينة ميونخ الألمانية، مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الصباح، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 56 لمؤتمر ميونخ للأمن، تعزيز التعاون الثنائي المشترك، بالإضافة إلى آخر التطورات السياسية، والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية ، لمواجهة محاولات فرض "صفقة القرن" الأميركية وتطبيقها على أرض الواقع، مشددا على أن الإدارة الأميركية بعد إعلانها عن الصفقة لم تجد شريكا لها، وهذا ما تجلى في موقف الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، الرافض للصفقة، لعدم توافقها مع الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وأطلع رئيس الوزراء، نظيره الكويتي على انتهاكات الاحتلال، والتهديدات الإسرائيلية بضم غور الأردن بحجة الأمن، مشيرا إلى أنها ما هي إلا حجج واهية هدفها القضاء على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى المحاولات الإسرائيلية فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى كما في الحرم الإبراهيمي بالخليل.

وتستضيف مدينة ميونخ خلال الفترة من الرابع عشر وحتى السادس عشر من شهر شباط/فبراير الجاري، أعمال المؤتمر، بمشاركة عدد من زعماء الدو