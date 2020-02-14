الالاف يتظاهرون في غزة ضد صفقة القرن

وطن: عبر آلاف المواطنين في قطاع غزة عن رفضهم لصفقة القرن، وذلك خلال تظاهرة دعت لها حركة حماس بعد صلاة الجمعة.

وندد المتظاهرون بالصفقة المشؤومة، وأكدوا دعمهم ونصرتهم لمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وجاءت التظاهرة بدهوة من حركة حماس.

وطالبت "حماس"، السلطة الفلسطينية بإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية المحتلّة لتعبر عن صوت فلسطين الحر الرافض لصفقة ترمب، ونصرة للقدس والمسجد الأقصى.

وقال القيادي في حماس ماهر صبرة إنّ "هذه الصفقة جريمة بحق فلسطين والقدس والأمّة، وهي جريمة لا نقبلها، ولن يكون لها أي فرصة للتنفيذ أو النجاح".

وأضاف صبرة: "نقول لإخواننا في السلطة إنّ هذه الصفقة فرصة حقيقية لإعلان وفاة اتفاقية أوسلو وإلى الأبد، وننفكّ من التعاون مع المحتل". داعيًا إيّاها إلى وقف التنسيق الأمني والتحلل من الاتفاقيات السابقة.

وشدّد على أنّ مدينة القدس ستبقى موحّدة عاصمة أبدية لفلسطين، وأنّ "شعبنا بوحدته سيحطّم كل المؤامرات الصهيو أمريكية".

وأشار القيادي في حماس، إلى أن الفلسطينيين ليسوا طرفًا في صفقة القرن. مضيفًا: "هذه وصفة إجرام من ترمب ونتنياهو، لكنها لن تمر، ولن يكون لها أي فرصة للنجاح".