إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

وطن: أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة عصيدة في بيت أمر، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لاندلاع مواجهات اصيب خلالها العشرات بالاختناق.

وأستهدفت قوات الاحتلال منازل المواطنين ومركباتهم بالمياه العادمة، واعتلت أسطح عدد من المنازل، كما نصبت حاجزا عسكريا على مدخل البلدة، احتجزت عليه مواطنين اثنين لعدة ساعات.