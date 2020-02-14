نتنياهو يواصل تهديداته لقطاع غزة

وطن: يواصل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تهديداته تجاه قطاع غزة، إذ قال صباح اليوم الجمعة، إن "حماس والمنظمات في غزة تدرك أنهم إذا لم يوقفوا إطلاق البالونات والصواريخ، فسيتعرضون لضربة ساحقة لا تشبه أي شيء عاشوه حتى الآن".

وأضاف نتنياهو لإذاعة حيفا "هذا ممكن قبل الانتخابات، الهدوء سيقابله هدوء، والقوة سيقابلها شيء من الصعب عليهم تخيله".

وكان نائب وزير جيش الاحتلال أفي ديختر، قد دعا إلى التعامل مع "البالونات المفخخة" التي تطلق من قطاع غزة نحو المستوطنات والأراضي المحتلة على أنها "هجوم"، وقال إن لـ "إسرائيل وسائل إضافية لممارسة الضغوط على حركة حماس ، وهي تدرك ذلك".

وابتدع الشبان في قطاع غزة طريقة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة خلال مسيرات العودة الشعبية التي انطلقت بنهاية شهر مارس 2018، وازداد استخدامها خلال الأيام الماضية نظرًا للنجاح الكبير الذي تحققه.

ونشر جيش الاحتلال منظومة ليزرية لإسقاط الطائرات والبالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة عن بُعد، لكن هذه المنظومة أثبتت فشلها.

وخلال فعاليات مسيرات العودة، نجح الشبان في إحراق آلاف الدونمات الزراعية للمستوطنين بواسطة الطائرات الورقية والبالونات المشتعلة.