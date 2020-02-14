الآلاف يتظاهرون في عمّان والزرقاء رفضًا لـ "صفقة القرن" واتفاقية الغاز

وطن: نفذت فعاليات شعبية وحزبية، اليوم الجمعة، مسيرتين حاشدتين رفضاً لخطة ترامب التصفوية المعروفة بـ "صفقة القرن"، ولاتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال.

وانطلقت الأولى من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد في عمّان، وأخرى في الزرقاء.

وندد المشاركون بصفقة القرن، في وسط البلد، حيث رُفعت لافتة كتب عليها "صفقة ترامب لن تمر. القدس العاصمة الأبدية لفلسطين". ولافتة أخرى كتب عليها "غاز العدو احتلال".

وانطلقت مسيرة أخرى رافضة لصفقة القرن واتفاقية الغاز في مدينة الزرقاء.