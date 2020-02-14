مستوطنون يقتحمون تجمع جبل البابا شرق القدس

رام الله- وطن: اقتحم مستوطنون، اليوم الجمعة، تجمع جبل البابا البدوي قرب بلدة العيزرية جنوب شرق مدينة القدس.

وأفاد ممثل التجمع عطا الله مزارعة، بأن مستوطنين مسلحين اقتحموا التجمع وأرهبوا سكانه، مضيفا أنها المرة الأولى التي يقتحم فيها مستوطنون المكان.

وجبل البابا أحد التجمعات البدوية في محيط القدس، ويسعى الاحتلال إلى تهجير سكانه من أجل إقامة مشاريع استيطانية وربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس، وتنفيذ المخطط المعروف بـE1"". الذي يهدف إلى فصل مدينة القدس المحتلة نهائيا وبشكل كامل عن امتدادها الفلسطيني.