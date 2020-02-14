وطن: أفادت وسائل إعلام عبرية، بقيام ​سلطات الاحتلال​ بإغلاق المجال الجوي ل​هضبة الجولان المحتل​ أمام ​الطيران المدني​ على ارتفاع فوق 5 آلاف قدم تحسبا لأي رد بعد الغارة على دمشق.

وكان التلفزيون السوري قد ذكر في ساعة متأخرة مساء الخميس أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عدداً من الصواريخ قادمة من هضبة الجولان قبل وصولها إلى أهدافها في العاصمة دمشق. وقال مصدر عسكرى لوكالة الأنباء السورية "سانا" إنه "في تمام الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة قبيل منتصف ليلة الخميس.. تم رصد صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السوري المحتل وعلى الفور تعاملت معها منظومات دفاعنا الجوي وأسقطت عدداً منها قبل الوصول إلى أهدافها.