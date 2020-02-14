رئيس الوزراء يصل ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن

وطن: وصل رئيس الوزراء محمد اشتية، صباح اليوم الجمعة، إلى مدينة ميونخ الألمانية للمشاركة في الدورة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن.

وسيقدم رئيس الوزراء مداخلة في المؤتمر يؤكد فيها الموقف الفلسطيني من الخطة الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، ويدعو لدعم مؤتمر دولي من أجل فلسطين.

وعلى هامش المؤتمر يعقد رئيس الوزراء عددا من الاجتماعات الثنائية مع رؤساء الوزراء ووزراء ومسؤولين أمميين وغيرهم.

وتستضيف مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من الرابع عشر حتى السادس عشر من فبراير الجاري أعمال المؤتمر، بمشاركة عدد من رؤساء العالم وصانعي القرار، حيث يناقش المشاركون في المؤتمر الأزمات الحالية والتحديات الأمنية المستقبلية.