فيديو| الاحتلال يعتقل مسناً ويعتدي على المصلين في الأقصى

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا مقدسيا مسنا بسبب توزيعه للقهوة على آلاف المصلين الذين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، ضمن حملة "الفجر العظيم".

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال منعت المسن من توزيع القهوة في طريق المجاهدين قبل أن تعتقله.

كما اعتدت قوات الاحتلال على بعض المصلين بالضرب والدفع أثناء خروجهم من الأقصى في باب الأسباط وباب حطة.

واستنفرت قوات الاحتلال بشكل كبير في القدس المحتلة وفي الطرق المؤدية للمسجد الأقصى.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الشابين محمد البكري وبشار نجيب من منازلهم في القدس القديمة.