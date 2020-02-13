الشرطة تقبض على تاجر مخدرات صادر بحقه حكم 15عاما في نابلس

رام الله- وطن: قبضت الشرطة اليوم الخميس، على تاجر مخدرات مطلوب للعدالة منذ فترة طويلة وصادر بحقه حكم غيابي 15عاما وغرامة مالية 15الف دينار في نابلس .

واوضحت الشرطة وعلى لسان الناطق باسمها العقيد لؤي ارزيقات أنه وخلال عملها الاعتيادي للقبض على المطلوبين للعدالة تمكنت من إلقاء القبض على المدعو (أ.م) والمطلوب بقضايا اتجار بمواد مخدرة وذلك ببلدة بيت عور التحتا في رام الله والذي استطاع الفرار عدة مرات من كمائن نصبت للقبض عليه في رام الله ونابلس .

واكد ارزيقات توقيف الشخص تمهيدا لاحالته للجهات المختصة .