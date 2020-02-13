البحرية الأمريكية تصادر 150 صاروخا إيرانيا على متن سفينة في بحر العرب

وطن: قالت البحرية الأمريكية في بيان، اليوم الخميس، إنها صادرت 150 صاروخا إيرانيا كانوا على متن سفينة ببحر العرب، الأحد الماضي.

وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للقيادة المركزية الأمريكية، أن "مكونات الصواريخ المصادرة في بحر العرب إيرانية التصميم".

وأشار البيان إلى أن "الأسلحة المصادرة في بحر العرب تضم 3 صواريخ (بر-جو) إيرانية".

وأوضح البيان أن "الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى اليمن مما يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الذي يحظر توريد أو بيع أو نقل الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الحوثيين".

(سبوتنيك)