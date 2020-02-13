مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع قرار يقيد سلطة ترامب على شن حرب ضد إيران

وطن: أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القرار الذي يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب لإطلاق عمليات عسكرية بدون موافقة الكونغرس.

ومن المتوقع أن يستخدم الرئيس الأمريكي حق الفيتو ضد القرار لمنعه من دخول حيز التنفيذ.

وفي العاشر من يناير/كانون الثاني الماضي، وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار يمنع ترامب من القيام بعمل عسكري جديد ضد إيران، بعد أيام من اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.

وأقر مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون تفعيل قانون "سلطات الحرب" بموافقة 224 عضوا مقابل اعتراض 194 عضوا، وهو ما يحيل القرار لمجلس الشيوخ الذي قام بتمريره مساء اليوم.

وطالب ترامب، أمس الأربعاء، مجلس الشيوخ بعدم التصويت لصالح مشروع القانون.