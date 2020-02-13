الفاتيكان: من المهم الأخذ بعين الاعتبار وقبل كل شيء رد الفعل الفلسطيني

وطن: قال وزير الدولة للكرسي الرسولي، الكاردينال بيترو بارولين، على هامش الاجتماع الثنائي بين دولة الفاتيكان والحكومة الايطالية، اليوم الخميس، حول اتفاقية "لاتيران" بين الطرفين في قصر بوروميو في الفاتيكان، "إنه كان هناك حديث عن قضية القدس، وأضاف من المهم أن نأخذ في الاعتبار قبل كل شيء رد الفعل الفلسطيني غير المعترف بهذا الاقتراح"، يقصد الخطة الاميركية (صفقة القرن).

وتابع: بالنسبة لنا "فإن الاحترام بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي هو أمر مهم وأساسي"، وأكد أنه "يجب أن نجلس حول الطاولة ونتعامل مباشرة مع الازمة".