هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية أميركية شمال العراق

وطن: أفادت وكالة فرانس برس عن مصدر أمني عراقي اليوم الخميس، بوقوع هجوم صاروخي على قاعدة تتمكز فيها قوات أميركية قرب مدينة كركوك شمال العراق.

وأفادت وسائل إعلام عراقية، أن صاروخي كاتيشوا على الأقل سقطا داخل قاعدة "k1" التي تضم جنود أمريكيين.

وتعرضت قواعد عسكرية ينتشر فيها جنود أميركيون في العراق لهجمات صاروخية بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد مطلع العام الحالي.