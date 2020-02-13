بطاقة ثانية لفلسطين في كأس الاتحاد الأسيوي

وطن: أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخميس، عن منح فلسطين مقعدين في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بدءاً من الموسم الكروي المقبل.

وقالت التقارير إن حصول فلسطين على مقعدين بكأس الاتحاد الآسيوي يأتي بعدما منح اتحاد اللعبة بطل الدوري الأردني مقعداً مباشراً لمجموعات دوري أبطال آسيا، بالإضافة لمشاركة بطل سوريا، ولبنان في الملحق.

وبات من المتوقع أن يحصل بطل دوري المحترفين في الضفة الغربية المحتلة هذا الموسم على مقعد مباشر للنسخة المقبلة من كأس الاتحاد الآسيوي، على أن يخوض بطل كأس فلسطين الأدوار التمهيدية.

وبحسب القرار الجديد، باتت الكويت الخاسر الأكبر، لا سيما أن بطل الدوري فيها سيشارك في الأدوار التمهيدية لكأس الاتحاد الآسيوي، في الوقت الذي عادت فيه اليمن للمشاركة في الأدوار التمهيدية بعد غياب طويل.