مجلس الشعب السوري يدين "إبادة الأرمن" ويعتبرها جريمة عثمانية

وطن: صوت مجلس الشعب السوري، الخميس، بالإجماع على قرار "يدين ويقر الإبادة الجماعية للأرمن في الدولة العثمانية.

وجاء في القرار الذي صوت عليه النواب وأصدروه اليوم أن المجلس "يدين ويقر جريمة الإبادة الجماعية للأرمن على يد الدولة العثمانية بداية القرن العشرين، كما يدين أي محاولة من أي جهة كانت لإنكار هذه الجريمة".

وكان رئيس المجلس حمودة صباغ اعتبر في كلمة خلال الجلسة أن السياسات التركية الراهنة هي امتداد لتلك الجريمة، وقال "إن جرائم الإبادة البشعة ضد الشعوب لا يمكن أن تموت بالتقادم، خاصة وأن العثمانية الجديدة التي يقودها أردوغان تستخدم الأساليب الإجرامية نفسها".

وأضاف صباغ أن "للإدانة والإقرار معنى آخر مهما، وهو منع أي قوة غاشمة بما فيها نظام أردوغان من التجرؤ على إعادة مثل هذه الجريمة النكراء".

ويأتي هذا الاعتراف بعد أسبوع من تصعيد غير مسبوق من قبل الجيش التركي وحلفائه من الفصائل المتشددة في سوريا.