الهيئة المستقلة ترحب بالقائمة الأممية السوداء بأسماء الشركات التي تمارس أنشطة في المستوطنات

وطن: رحبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" وتثمن قيام المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إصدار تقريرها حول الشركات والأنشطة التجارية المتعلقة بالمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك بناءً على تفويض من مجلس حقوق الإنسان في قراره الصادر ‏في شهر آذار/ مارس من العام 2016.

واعتبرت الهيئة أن قيام المفوضية السامية بتنفيذ ولايتها والمهام المنوطة، وإصدار تقريرها بالاستناد إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان، يعزز الثقة بالمجلس وبهيئات الأمم المتحدة، ويؤكد النشر على عدم شرعية المستوطنات أو أية آثار تنتج عن ذلك، ويعيد الهيبة للقانون الدولي أمام كافة القوى التي تحاول تقويضه وعلى رأسها دولة الاحتلال.

وأعربت عن آمالها أن يتابع مجلس حقوق الإنسان دوره المنوط به، وبمواصلة استعراض حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والمدرج على جلسات المجلس بالبند رقم (7)، ليبقى منصة لفضح ممارسات وانتهاكات الاحتلال المتواصلة لحقوق الإنسان الفلسطيني، حياتهم وأرضهم وممتلكاتهم، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة لمرتكبيها. كما تدعو إلى مواصلة العمل الجاد للضغط على دولة الاحتلال لتطبيق واحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان كافة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.