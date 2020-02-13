النائب العام المستشار أكرم الخطيب يلتقي وفدا من مجلس إدارة برنامج (سواسية 2)

وطن: التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الخميس في مكتبه، وفدا من إدارة برنامج سواسية 2 المشترك ممثل بمدير البرنامج كريستوفر ديكر والخبير التقني للبرنامج بيتريت سكنديري ومنسقة حقوق الإنسان في البرنامج عطاف زحايكة ، لتعزيز الشراكة بين الطرفين والتنسيق في مجالات مختلفة بما يحقق الخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة.

واستهل النائب العام الاجتماع بالترحيب بالخبير التقني سكنديري لمباشرة أعماله في مشروع سواسية 2 في فلسطين، وناقش الاجتماع أهم القضايا المتعلقة بالمشاريع المنفذة حاليا بين الطرفين.

وفي السياق ذاته أكد النائب العام على استقلالية وشفافية عمل أعضاء النيابة العامة بجميع القضايا المطروحة أمامهم ، وعلى حرص النيابة العامة على تعزيز التخصصية في العمل بما يرافق ذلك من استغلال لكفاءات أعضاء وموظفي النيابة العامة وفقا لمؤهلاتهم العلمية والعملية.