الأغوار: الاحتلال يفرض غرامات مالية على مواطنين لاسترداد مركبتيهما المحتجزتين منذ حوالي شهرين

وطن: فرضت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، غرامات مالية على ناشط حقوقي ومواطن من الأغوار الشمالية، لاسترداد مركبتيهما المحتجزتين منذ حوالي شهرين.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة إن قوات الاحتلال سلمته اليوم إشعارا بضرورة دفع غرامة مالية بقيمة تزيد على ثلاثة آلاف شيقل، لاسترداد مركبته التي احتجزها الاحتلال منذ 50 يوما خلال توثيقه لعمليات الهدم في الرأس الأحمر.

وأضاف: أنه تم تسليم إشعار للمواطن مفضي صوافطة لدفع غرامة تزيد على ألفي شيقل لاسترداد جراره الزراعي الذي تم الاستيلاء عليه قبل حوالي شهرين خلال عمله في حراثة أرض في منطقة المالح.