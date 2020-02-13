العميد غسان النمر: الضباط الموفدون للدورات العسكرية في الصين يتمتعون بصحة جيدة

وطن: اعلن الناطق الاعلامي باسم وزارة الداخلية العميد د. غسان نمر ان الضباط الموفدين للدورات العسكرية في الصين يتمتعون بصحة جيدة وأنهم موجودين في كليات بعيدة عن المنطقة المصابة بفيروس كورونا.

واكد العميد د. نمر أنه وبعد التواصل من خلال هيئة التدريب العسكري الفلسطيني مع السفارة الفلسطينية في الصين فقد تأكد أن أماكن اقامة هؤلاء الضباط بعيدة عن المدينة المصابة بالفيروس، وان السفارة على تواصل دائم معهم حيث انهم موجودين داخل الكليات ولا يسمح لهم بمغادرتها حفاظا على سلامتهم وان الجانب الصيني يتخذ كافة الفحوصات والاجراءات اليومية اللازمة للوقاية من الفيروس ويوفر لهم مقومات الحياة السليمة لاجتياز هذه الفترة.

وأكد العميد د.نمر بأن هيئة التدريب العسكري تقوم بالمتابعة الحثيثة لكافة ما يخص هؤلاء الضباط للاطمئنان عنهم وتوفير كل ما يلزم لهم من احتياج وذلك بالتنسيق مع السفارة الفلسطينية في الصين.