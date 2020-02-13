مركز "شمس" يحصل على عضوية الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

رام الله- وطن: حصل مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" على عضوية المجموعة غير الحكومية في " الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" ومقرها بيروت ، حيث تعتبر أول آلية إقليمية عربية تجمع جهات حكومية وغير حكومية بهدف التشاور والتعاون ضد الفساد، والتي تعمل بدعم من المشروع الإقليمي لـ"مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية" التابع البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يستضيف وحدة الدعم الإقليمية الخاصة بها، كما تتعاون مع منظمات أخرى، ومن بينها جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وتسعى الشبكة العربية إلى تنمية قدرات أعضائها، وتيسير تبادل المعلومات بينهم ومع نظرائهم حول العالم، وتوفير أرضيّة مشتركة لجميع الأطراف المعنيين بغية استكشاف سبل تطوير السياسات المضادة للفساد، وذلك من خلال الخدمات المتخصصة التي تتيحها بوابتها الالكترونية، بالإضافة إلى سلسلة من النشاطات الميدانية كالمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والجولات الدراسية.

وتأتي أهمية الانضمام نتاج الخبرة التي راكمها مركز "شمس" ، على مدار سنوات تأسيسه والمنطلقة من قناعة أن نشر وتعميم حقوق الإنسان والديمقراطية يستند على الترابط بين الحقوق المختلفة، واعتمادها ‏المتبادل على بعضها البعض، وعدم قابليتها للتجزئة، وأن نشر وتعميم ثـقافة حقوق الإنسان والديمقراطية يشكل بذاته حقاً من حقوق الإنسان، وأن الفساد ينعكس سلباً وعلى نحو جلي وواضح على مقدار حصول الفرد على حقوقه الإنسانية وخدماته المقدمة من الجهات الرسمية سواء المدنية أو الأمنية والمكلفين بإنفاذ القانون، وأن الفساد يشكل بذاته انتهاكاً جلياً لحقوق الإنسان، ونظراً لتخصصية مركز "شمس" وبرامج عمله المختلفة وتدخلاته المستندة على رؤيته وهويته الحقوقية في مكافحة الفساد في القطاعات المختلفة.

جدير بالذكر أن الشبكة العربية تضم في عضويتها 48 وزارة وهيئة رسمية من 18 بلداً عربياً، بالإضافة إلى عضوين مراقبين و"مجموعة غير حكومية" تشمل 26 منظمة مستقلة من المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجال الأكاديمي،يضاف إليها مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس".