نقل الأسير المريض محمد طقاطقة إلى سجن "عيادة الرملة"

وطن: نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير محمد علي طقاطقة (20 عاماً) من بلدة بيت فجار، إلى سجن "عيادة الرملة"، ويعاني الأسير محمد طقاطقة من فشل كلوي، وهو بحاجة إلى غسيل كلى ثلاث مرات في الأسبوع.

وقال نادي الأسير إلى إن جلسة تُعقد له اليوم في محكمة "عوفر" غيابياً جرّاء وضعه الصحي، لافتاً إلى أن طقاطقة اُعتقل قبل يومين بعد مداهمة منزل عائلته، وهي المرة الثانية التي يتعرض فيها للاعتقال، حيث جرى اعتقاله قبل نحو عام ونصف واستمر لعدة أيام.

يُشار إلى أن عدد الأسرى المرضى المصابين بأمراض الكلى (15).