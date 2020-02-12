وزير بالاحتلال يوصي بعدم تسليم جثمان منفذ عملية القدس شادي بنا من حيفا لذويه

وطن: أوصى وزير الأمن الداخلي للاحتلال، جلعاد اردان، مساء اليوم الأربعاء، بعدم تسليم جثمان الشهيد شادي بنا، من مدينة حيفا، لعائلته لمواراتها الثرى.

واستشهد شادي بنا (45 عاما)، بعد تنفيذه لعملية إطلاق النار التي وقعت في البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، يوم الجمعة الماضي، واستهدفت عناصر من شرطة الاحتلال.

وجاءت توصية اردان هذه، عشية النظر في قضية تسليم الجثمان، يوم غد الخميس، في محكمة العدل العليا.

وتأتي توصية جلعاد أردان بحسب وسائل إعلام عبرية، بهدف دفن الجثة في مقبرة خاصة، لاستخدامها كورقة ضغط في صفقة لتبادل الاسرى في المستقبل.