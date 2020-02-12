الأردن تقرر منع إدخال زيت الزيتون عبر معبر "الكرامة" اعتبارا من غد

وطن: قررت الأردن منع إدخال زيت الزيتون عبر معبر الكرامة اعتبارا من يوم غد الخميس.

وأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، اليوم الأربعاء، على موقعها الابكتروني، بأن "الجانب الأردني أبلغها بوقف إدخال زيت الزيتون إلى المملكة الأردنية الهاشمية، اعتباراً من تاريخ 13-02-2020، وبعد هذا التاريخ لا يسمح لأي مواطن بادخال زيت الزيتون إلى المملكة".

وكانت الأردن قد سمحت منذ أواخر 2018، لكل مواطن بإدخال 4 تنكات زيت، لكل عائلة، ولمرّة واحدة على شكل هدايا.