الإعلان عن هيئة القضاة الذين سينظرون في ملفات فساد نتنياهو

وطن: أُعلن، اليوم الأربعاء، عن الهيئة القضائية التي ستنظر في ملفات الفساد المنسوبة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو في المحكمة المركزية في مدينة القدس المحتلة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة هم: القاضية ريفكا فريدمان فلدمان رئيسة الهيئة وعضوية القاضيين موشيه بار عام وعودد شاحم.

وذكر أن القاضيين فريدمان وشاحام يعتبران من المتشددين في قضايا الفساد.

وكانت القاضية فريدمان في هيئة القضاة التي ادانت رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت بينما كان القاضي شاحام في الهيئة التي ادانت الوزير تساحي هنيغبي في حينه في ملف التعيينات السياسية.

وبعد تحديد هيئة القضاة من المرجح أن يخوض نتنياهو معركة قضائية قد تستغرق أشهر عديدة، ويطالب وكلاؤه بتلقي كافة مواد التحقيق التي لم يتم تسليمها إياهم حتى الآن. ويعتقد أن جلسات المحكمة ستؤجل بغية منحهم المهلة الكافية لدراسة هذه المواد. واذا رفض القضاة طلب المحامين تلقي هذه المواد فبامكانهم استئناف القرار إلى المحكمة العليا، الأمر الذي قد يؤدي إلى إطالة وقت النظر في القضية.