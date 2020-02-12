الاحتلال يواصل إغلاق مداخل قرى غرب رام الله

وطن: لليوم الثالث على التوالي، تغلق قوات الاحتلال مداخل قرى وبلدات غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وسط احتجاز للمواطنين والمركبات.

وقامت قوات الاحتلال خلال ساعات نهار الأربعاء بإغلاق وفتح حاجز "الدلب" عدة مرات قرب قرية دير بزيع، وعرقلة حركة المواطنين والمركبات، علما أن الحاجز مقام على الطريق الرئيس الواصل بين مدينة رام الله والبلدات في الجهة الغربية.

كما أغلقت قوات الاحتلال مدخلي قرية دير نظام من الناحية الشمالية ومنعت الأهالي من التنقل، فيما وضعت كتل إسمنتية على أحد المداخل إضافة إلى البوابة الحديدية.

وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الشرقي لقرية النبي صالح وعرقلة حركة عشرات المركبات منذ ساعات الصباح.

كما أغلق الاحتلال المدخل الشمالي لقرية شقبا، فيما قامت جرافة عسكرية بأعمال تجريف لليوم الثاني في المنطقة الشرقية من القرية.

وفي ذات السياق، شهدت قرية دير أبو مشعل إغلاقات متقطعة خلال ساعات النهار، حيث يقوم الاحتلال بإغلاق وفتح البوابة الحديدية المقامة على المدخل الشمالي الرئيس للقرية.

وعرقل الاحتلال حركة المواطنين على المدخل الشرقي لقرية عابود