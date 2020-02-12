تركيا تدعو الولايات المتحدة والناتو لمنحها دعما ملموسا وسط التصعيد مع الجيش السوري

وطن: دعا وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، كلا من الولايات المتحدة وحلف الناتو، إلى تعزيز دعمهما لتركيا في ظل تصعيد التوتر في منطقة إدلب شمال غرب سوريا.

وأفادت وزارة الدفاع التركية بأن أكار عقد، على هامش اجتماع الناتو في بروكسل، لقاءات مع عدد من نظرائه بينهم الأمريكي، مارك إسبر، وذلك قبل بدء المناقشات العامة التي من المتوقع أن تتطرق إلى موضوع إدلب.

وقالت الدفاع التركية، إن أكار أعرب لإسبر "عن ارتياحه لتصريحات المسؤولين الأمريكيين حول آخر التطورات في إدلب"، وشدد في هذا السياق على "أهمية تقديم الولايات المتحدة والناتو مساهمة ملموسة" في تسوية هذه القضية.

وأدى تقدم الجيش السوري في إدلب، آخر معقل للمسلحين المتشددين في البلاد بقيادة تنظيم "هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" سابقا)، إلى تصاعد كبير للتوتر مع تركيا، التي تتهم السلطات السورية بقيادة الرئيس، بشار الأسد، بشن هجمات مستمرة على المدنيين والعسكريين الأتراك في المنطقة، التي تحتضن قوات تركية واسعة تنتشر في 12 نقطة مراقبة ومواقع أخرى.