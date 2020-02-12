البرغوثي لوطن: نشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات فرصة لتصعيد حركة المقاطعة ومكافحة نظام الأبرتهايد

رام الله- وطن: اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن نشر مفوضية حقوق الإنسان للقائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات، بمثابة فرصة لتصعيد حركة المقاطعة وفرض العقوبات على المستعمرات الإسرائيلية وعلى الشركات العاملة فيها.

ووصف البرغوثي في اتصال مع وطن، نشر القائمة السوداء للمستوطنات، بأنه فرصة جديدة لاستنهاض الشعب الفلسطيني لمكافحة نظام الأبرتهايد الإسرائيلي.

وقال البرغوثي ان نشر القائمة السوداء تأخر كثيرا بسبب الضغوط الأمريكية التي فشلت في النهاية في منع نشر القائمة.

وأكد د. البرغوثي أن حركات المقاطعة المحلية و العالمية ستشن حملة واسعة لفرض المقاطعة الشاملة على هذه الشركات، ولمعاقبتها على تعديها على الشعب الفلسطيني وخرقها للقانون الدولي ولحقوق الإنسان.

ودعا البرغوثي الدول الأوروبية والبنوك العالمية إلى فرض مقاطعة فورية على البنوك العاملة في المستعمرات الاستيطانية ومنها بنوك ديسكونت، وهبوعليم، ولئومي وفيرست ناشينال، وبانك اف جيروسالم، وميونسبال.

كما أكد د. البرغوثي على ضرورة المقاطعة الشاملة لشركات الغاز والاتصالات مثل بيزك وهوت موبايل وهوت للاتصالات وغيرها من الشركات المائة و اثنتين وعشرين العاملة في المستوطنات.

وكان مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، التابع للأمم المتحدة، نشر اليوم الأربعاء، قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، وذلك تنفيذا للولاية التي أنيطت بها، ولقرار مجلس حقوق الإنسان.

وقال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه "بما أن المستوطنات بحالها الراهن تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، لا يقدم هذا التقرير تصنيفا قانونيا للأنشطة المعنية أو للشركات التي تقوم بها".

وحدد المكتب في تقريره 112 شركة‭‭ ‬‬‭‭ ‬‬لها علاقات بمستوطنات الاحتلال، منها 94 شركة مقرها "إسرائيل" و18 في ست دول أخرى.