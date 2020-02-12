رئيس بورصة دبي للماس يشارك بمعرض للمجوهرات في دولة الاحتلال

وطن: كشفت قناة عبرية، الأربعاء، أن رئيس بورصة دبي للماس، أحمد بن سليم، يزور دولة الاحتلال منذ ثلاثة أيام، للمشاركة في فعاليات "أسبوع الماس العالمي" المقام في مدينة تل أبيب.

وقالت قناة "آي 24 نيوز" (الرسمية) الناطقة بالعربية إن "بن سليم وصل إسرائيل، الإثنين، للمشاركة في معرض أسبوع الماس العالمي بتل أبيب".

ولم يصدر عن الجانب الإماراتي تعليق بخصوص ما أوردته القناة الإسرائيلية.

وأشارت القناة إلى أن المعرض، الذي انطلق الإثنين ويستمر حتى الأربعاء، يشارك فيه 300 من كبار رجال الأعمال والخبراء بمجال الماس ورؤساء لبورصات الماس من أنحاء العالم.

ولفتت الى أنه خلال هذا اليوم، عرضت مجوهرات في المعرض بقيمة أكثر من مليار دولار.

وانتخب مجلس إدارة بورصة دبي للماس التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، رئيسا تنفيذيا أولا للمركز، ورئيسا لمجلس إدارة بورصة دبي للماس في مايو/ أيار 2018.

وذكرت القناة العبرية أن "العلاقات بين إسرائيل والإمارات آخذه في التحسن في الفترة الأخيرة".

وأوضحت أن وزيري النقل يسرائيل كاتس، والثقافة ميري ريغف، بحكومة الاحتلال، زارا مؤخرا الإمارات التي لا تجمعها علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل. (الأناضول)