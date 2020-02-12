الاحتلال يمدد اعتقال الأسير محمد جرار للمرة الـ4 ويمنع عائلته من حضور محاكمته

وطن: مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتقال الأسير محمد شادي جرار من جنين للمرة الرابعة على التوالي، ومنعت عائلته من حضور محاكمته.

وأفاد ذوو الأسير جرار،، بأن محكمة سالم العسكرية مددت اعتقال نجلهم لثمانية أيام، ومنعت والده وجدته من دخول المحكمة.

وفي السياق ذاته، حولت المحكمة، الأسير المحامي أصيل ضياء زغيبي إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، فيما حكمت على الأسير نديم نضال عودة من جنين بالسجن لمدة 26 شهرا وغرامة مالية بقيمة 4000 شيقل.

"وفا"