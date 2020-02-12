الإعلان عن هيئة القضاة الذين سينظرون بملفات فساد نتنياهو

وطن: أعلن، اليوم الأربعاء، عن الهيئة القضائية التي ستنظر في ملفات الفساد المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المحكمة المركزية في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (مكان)، أن الهيئة مؤلفة ثلاثة قضاة هم القاضية ريفكا فريدمان فلدمان رئيسة الهيئة وعضوية القاضيين موشيه بار عام وعودد شاحم.

ولفتت إلى أن القاضيين فريدمان وشاحام يعتبران من المتشددين في قضايا الفساد.

وكانت القاضية فريدمان في هيئة القضاة التي أدانت رئيس الوزراء السابق أيهود اولمرت بينما كان القاضي شاحام في الهيئة التي أدانت الوزير تساحي هنيغبي في حينه في ملف التعيينات السياسية.

ورجحت أنه بعد تحديد هيئة القضاة أن يخوض نتنياهو معركة قضائية قد تستغرق أشهر عديدة ويطالب وكلاؤه بتلقي كافة مواد التحقيق التي لم يتم تسليمها إياهم حتى الآن.

وأعربت الهيئة عن اعتقادها بأن جلسات المحكمة ستؤجل بغية منحهم المهلة الكافية لدراسة هذه المواد.

وبينت أنه إذا رفض القضاة طلب المحامين تلقي هذه المواد فبإمكانهم استئناف القرار إلى المحكمة العليا الأمر الذي يؤدي إلى إطالة وقت النظر في القضية.

كما يرجح أن يطلب المحامون من المحكمة إعفاء رئيس الوزراء من حضور جلسات المحكمة بداعي أنه يجب عليه أن يتفرغ لإدارة شؤون الدولة إلا أنه سيضطر إلى المثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته وليواجه استجواب النيابة.

ولفتت الهيئة إلى أنه يعتقد أن جلسات المحكمة ستعقد يوميًا.