"مراسلون بلا حدود": سلطات الاحتلال تمنع الصحفيين من تغطية الاحتجاجات على "صفقة القرن"

وطن: ذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 12 صحفيا، يغطون الاحتجاجات في الضفة الغربية أصيبوا أو تم عرقلة عملهم منذ كشف النقاب عن صفقة القرن.

وأضافت المنظمة المستقلة، أنها سجلت 16 حالة لعرقلة عمل الصحفيين منذ كشف النقاب عن الصفقة في 28 كانون ثاني.

وشملت خمس من تلك القضايا صحفيين تعرضوا لإصابات برصاص مطاطي أو غاز مسيل للدموع، خلال مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان.

ودعت المنظمة، سلطات الاحتلال إلى ضمان قدرة الإعلام على تغطية التطورات في أعقاب الكشف عن الصفقة.

وقالت سابرينا بينوي، رئيسة مكتب الشرق الأوسط للمنظمة، إن الصحفيين الفلسطينيين يحاولون فقط العمل، وأضافت "تحت أي ظروف، لا يتعين وضع المراسلين في نفس الفئة مع المحتجين. ويتعين إحاطتهم برعاية خاصة لتمكينهم من ممارسة تغطيتهم بسلامة نسبية".

وتابعت المنظمة، أن هناك حوادث أيضا لمراسلين يتم احتجازهم لعدة ساعات أو تهديدهم من قبل جنود إسرائيليين أثناء العمل.