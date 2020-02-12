اتفاقية تعاون بين شركة مايلستونز للتدريب والخدمات الاستشارية والبنك الإسلامي الفلسطيني

وطن: وقعت شركة مايلستونز للتدريب والخدمات الاستشارية ممثلة بمديرها العام زياد الحسن، اتفاقية تعاون مع البنك الإسلامي الفلسطيني، ممثلا بمدير منطقة الوسط رائق عمر، لتمويل الدورات التدريبية المقدمة من شركة مايلستونز وذلك من خلال برنامج تقسيط الرسوم التعليمية الذي يقدمه البنك.

وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة الفرصة أمام المهتمين بالدورات التدريبية التي تقدمها شركة مايلستونز للتدريب والخدمات الاستشارية في فلسطين وخارجها أيضا، للتسجيل في الدورات عبر تقسيط الرسوم بشكل شهري ولمدة أقصاها 12 شهراً من خلال البنك الإسلامي الفلسطيني، بنفس السعر النقدي ودون أي رسوم أو عمولة إضافية، من خلال ضمانات متنوعة مثل الراتب المحول للمنتفع أو كفيل محول الراتب أو الشيكات برسم التحصيل أو التأمينات أو حركة حساب جارٍ أو ضمان وديعة استثمارية.

وأثنى رائق عمر على ما تقدمه شركة مايلستونز للتدريب والخدمات الاستشارية، من تدريبات مهمة ومميزة في عدة مجالات، مؤكداً أن البنك فخور بهذه الشراكة المميزة لارتباطها باستراتيجيته لتقديم أفضل الخدمات لجميع زبائنه.

وأضاف عمر أن البنك الإسلامي الفلسطيني يسعى بشكل مستمر إلى توفير أفضل الخدمات التي يحتاجها زبائنه، بمختلف شرائحهم، لتسهيل حياتهم خاصة مجالات التعليم والتدريب والصحة.

من جهته، أعرب زياد الحسن عن شكره للبنك الإسلامي الفلسطيني على توفير هذه التسهيلات، مشيراً أنها تشجع الأفراد على التسجيل بدورات مهنية، وتمكنهم من الحصول على شهادات دولية تساهم في تطوير مسارهم المهني بشكل إيجابي.

وقال الحسن إن شركة مايلستونز للتدريب والخدمات الاستشارية تعتبر من الشركات الفلسطينية القليلة التي تمكنت من وضع بصمة مميزة في عالم التدريب وتوفير شهادات دولية في فلسطين والعديد من الدول العربية في الشرق الأوسط.