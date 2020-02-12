بالأرقام: القطاع الزراعي .. انهيار متسارع مطلوب إيقافه

وطن- حسناء الرنتيسي

رغم دوره الاقتصادي والتنموي، إلّا أن القطاع الزراعي في السياق الفلسطيني يعدُّ هويةً وكياناً يتهددهُ الاندثار والضياع، فدوره يفوق الإنتاج الزراعي ليمثّلّ الحماية للحقوق والموارد الفلسطينية من المصادرة، فالقطاع الزراعي أداة مقاومةٍ يمكن تفعيلها والعمل بها حتى في -ما يسمى مناطق "ج"- الخاضعة أمنيا وإداريا لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

"الزراعة" أقدم القطاعات الاقتصادية الفلسطينية وأهمها، تعاني في العقود الأخيرة من الانهيار المتسارع نحو الهاوية، إذ لدينا حوالي 1,854 مليون دونم صالحة للزراعة، 91% منها في الضفة الغربية والباقي في قطاع غزة، بينما تشكل المناطق الزراعية المصنفة (ج) حوالي 63% من إجمالي المساحة الزراعية التي تخضع لإدارة الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته.

الدونمات المتبقية للاستثمار الزراعي، منها أراضي "بور دائم" و "بور مؤقت"، البور الدائم تبلغ مساحتها 161,246 دونم، بينما أراضي البور المؤقت 68,161 ألف دونم حسب إحصائيات التعداد الزراعي ٢٠١٠.

وأراضي البور الدائم هي الأراضي المتروكة لأكثر من 5 سنوات، والبور المؤقت هي الأراضي المتروكة من سنة الى 5 سنوات.

ولا يخفى على أحد ما يعانيه هذا القطاع من معيقات وتحديات تتعلق بممارسات الاحتلال ومستوطنيه من جهة، وبندرة الموارد (تشمل الأراضي والمياه وغيرها) من جهة أخرى، ومعيقات تصدير واستيراد المحاصيل الزراعية.

مدير برنامج تطوير الأراضي في الإغاثة المهندس "مقبل أبو جيش" يشرح عن أسباب تراجع القطاع الزراعي إضافةً لما سبق وذكر؛ إلى تضخم عدد الموظفين العموميين بعد تأسيس السلطة الفلسطينية، والذين كان جزءٌ كبير منهم يعمل في القطاع الزراعي، يكمل: "في السبعينيات كان الموظفون بأعداد قليلة، تضخم الحجم في التسعينيات ليصبح التوجه نحو الوظائف المكتبية، وأضحى العزوف عن العمل في الزراعة هو السائد".

ركّز أبو جيش على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي كقطاع مُحارب من قبل إسرائيل التي تضغط على الممولين حتى يوقفوا الدعم عن القطاع الزراعي. إضافة الى أن الممول يقدم الدعم لقطاعات معينة كالأمن مثلاً، وهذا سببه صرف النظر عن الإهتمام بالقطاع الزراعي، الذي هو محور الصراع بين فلسطين والاحتلال.

حجم التجارة الزراعية الفلسطينية مع إسرائيل

بالنظر الى الجدول الوارد في نهاية هذا التقرير حول إجمالي قيمة الواردات والصادرات الفلسطينية المرصودة من قطاع الزراعة حسب فصول ومجموعات النظام المنسق والبلد لعام 2018، تستورد السلطة الفلسطينية أشجاراً ونباتات حية؛ بصلات وبصيلات وجذور؛ أزهاراً مقطوفة وأغصاناً وأوراقاً للزينة من اسرائيل بقيمة 151 ألف دولار. وكذلك بطاطا طازجة أو مبردة بقيمة 408 آلاف دولار، وبصلاً بما يزيد عن 5 ملايين دولار. انظر الجدول في نهاية هذا التقرير (القيمة بالألف دولار) الذي يوضح التجارة الفلسطينية مع إسرائيل في المجال الزراعي، مع الإشارة الى ملاحظة الإحصاء الفلسطيني حول عدم إمكانية رصد كافة تدفقات السلع بين فلسطين ودول باقي العالم (خاصة إسرائيل) وبالتالي يكون الرقم تقريبي:

وبالمجمل فإن الواردات من إسرائيل وكافة الدول قد بلغت 424 مليون و 688 ألف دولار، بينما بلغت الصادرات 115 مليون و977 ألف دولار عام 2018، ما يشير الى تزايد الواردات الزراعية السنوية لتتجاوز الصادرات بأربعة أضعاف، ما يعكس حجم العجز الكبير في القطاع الزراعي.

مساهمة ضعيفة في الناتج المحلي

من الحقائق المؤلمة أيضاً، أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي تراجع أيضا، حيث بلغت (المساهمة) في منتصف السبعينيات نحو 37%، ثم انخفضت في عام 1994 إلى 13.4%، ثم ازدادت انخفاضاً في عام 1999م لتصل إلى 6.5%، ثم وصلت عام 2018 الى 3%، فيما تساهم بحوالي 7% من إجمالي العاملين بأجر، حسب بيانات صدرت مؤخرا عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني.

ودعا أبو جيش لعدم النظر للقطاع كدخل قومي فقط، بل كحماية للأرض الفلسطينية من المصادرة، وأضاف: "لو استثمرنا آلاف الدونمات في منطقة معينة وكانت انتاجيتها قليلة لن نكون من الخاسرين، ففعليا نحن حمينا الأرض، هناك من ينظر للموضوع من جانب اقتصادي، وهناك من ينظر له من جانب هوية وحماية".

وفي الرسم البياني أدناه توضيح للمساهمة النسبية للأنشطة الاقتصادية في فلسطين للعام 2018 بالأسعار الجارية، ويظهر فيها أن نسبة مساهمة القطاع الزراعي 7.4%، وهي من ضمن القطاعات ذات المساهمة المتدنية.



العجز في القطاع الزراعي

منسق الأبحاث في اتحاد لجان العمل الزراعي "عمر طبخنا" أشار إلى أن غالبية العناصر الغذائية بحالة عجز، وتتفاوت نسب العجز من عجز تام الى عجز أقل حدة.

والشكل التالي يوضح نسبة مستوى الاكتفاء الذاتي خلال عامي 2014 و2017



يوضح الشكل مدى التغير في مستوى الإكتفاء الذاتي للعديد من السلع الرئيسية خلال عامي 2014 و2017، بالإعتماد على إحصاءات إنفاق الأسرة لعام 2017، والإحصاءات الزراعية المتوفرة لغاية عام 2016.

وباستثناء البيض والخضار، فإن الفجوة الغذائية لبقية السلع الغذائية تتعمق، ما يزيد من صعوبة الانفكاك عن الاحتلال، وهو أمر خطير ومصيري يهدد السيادة على الأرض الفلسطينية.

كيف يمكن النهوض؟

يقول "أبو جيش" أن هناك عدة خطوات واجراءات يمكن اتخاذها لوقف الانهيار في القطاع الزراعي والنهوض به كونه محور الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر تكثيف الإرشاد للمزارعين لتحقيق انتاجية عالية وممتازة، والاهتمام بالتسويق وتحسين البنية التحتية للتسويق الداخلي والخارجي، سواء من قبل الحكومة أو غيرها. ومن الأمثلة على ذلك، وفق أبو الجيش، ما حدث في غزة عندما تم زراعة الورد، لكن إغلاق إسرائيل للمعابر سبّب للمزارعين الخسائر والإحباط.

وركز أبو جيش على ضرورة الإهتمام بالتسويق، متسائلا: "لماذا لدى الاسرائيليين شركات كبيرة للتسويق الزراعي بينما ليس لدينا شركات تهتم بالأمر؟ لدينا شركات خاصة تقوم بذلك، لكننا بحاجة لمثلها "عامة" كي تضع الدولة جهوداً أكبر في التسويق للخارج."

وقال أن هناك ضرورة لصندوق درء المخاطر، حيث يجب أن يطمئن المزارع في حال حدوث ضرر ما لأرضه؛ بأن هناك تعويضاً معيناً ولو كان بسيطاً. وشدد أيضا على أهمية التسهيلات والقروض؛ بحيث تكون قيمتها وحجمها أكبر من المتاح حالياً. كما دعا أبو جيش للاهتمام بشكل أكبر باستصلاح وتأهيل الأراضي الزراعية وبشكل أكبر تحديدا في مناطق ج.

وفي مجال المياه؛ دعا "أبو جيش" لتكثيف الجهود نحو العمل الجماعي والداعم للمزارع، والتركيز بشكل أكبر على مشاريع المياه بمساعدة بعض المؤسسات، وذلك من خلال دراسة واضحة لكل مصادر المياه وكيفية التوسعة في المحاصيل الفردية، وليس بناءً على اجتهادات فردية، حيث يجب أن يكون هناك دراسة كاملة لكل مصادر المياه وتصنيفها بين مياه للزراعة أو للشرب.

وفي مجال البحث؛ ركّز على أهمية البحوث، فبدلا من أن تكون مراكز البحوث شكلية؛ يجب أن يكون فيها اهتمام كبير، فالدول المجاورة واسرائيل تضخ أموالا كبيرة في مراكز البحوث؛ لأنها تعرف تماما أن هذا الاهتمام سيحقق لهم مردوداً ماليا كبيراً جدا، ويجب رفد مراكز البحوث بمعدات ومتخصصين وغيره، والمهم هنا ما يحدث على أرض الواقع.

ونصح الحكومة بالنظر للمؤسسات الأهلية في المجال الزراعي كجزء مكمّل لعملها ورافعة للقطاع الزراعي، فأحيانا في بعض التمويل؛ تكون مؤسسات الحكومة عائقاً أمام المؤسسات الأهلية وهذه مشكلة.

من جهتها ذكرت وزارة الزراعة على لسان مدير دائرة التخطيط والسياسات في وزارة الزراعة سامر التيتي أن الوزارة لديها استراتيجية تتضمن خطة عمل ما بين الأعوام 2017-2022، مشيرا إلى أن العمل جارٍ على تحديثها للسنوات الثلاث القادمة، حيث سيتم إدخال موضوع العناقيد الزراعية في كافة المحافظات، ( قلقيلية طوباس، أريحا وجنين). وقد تم اكتمال العمل بالعناقيد في المحافظات المذكورة، والآن يتم العمل على عنقود زراعي في أريحا.

كما أشار التيتي إلى توجه الوزارة للتركيز على موضوع الانفكاك الاقتصادي عن اسرائيل، لكن الانفكاك كما أشار؛ يحتاج لمدة أطول من ذلك، " يمكننا الاستغناء عن بعض الأصناف أو استيرادها من مكان آخر غير إسرائيل، فدولة الاحتلال تصرّ على أن يكون الاستيراد من خلالها تخوفا من قصة الأمراض، لذلك توضع الحيوانات في حجرٍ زراعي، الأمر الذي لا يملكه الفلسطينيون فيستخدمون الأماكن الإسرائيلية.

وقد استبشرت وزارة الزرعة بالتعداد الزراعي 2020، وقال التيتي أن مجلس الوزراء يفكر في استثمار الأراضي البور عبر تأجيرها للقيام بمشاريع زراعية لها جدوى اقتصادية.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تنفذ مشروع "فلسطين خضراء" بتمويل من الحكومة منذ 10 سنوات، وما زال مستمرا، ويتم ضمنه شراء أشتال الاشجار المثمرة من المشاتل المحلية وتوزيعها على المزارعين بأسعار مخفضة جدا، كما أن الوزارة لديها برامج وخطط وانجازات يجري العمل عليها للنهوض بالقطاع.

خاص بآفاق البيئة والتنمية