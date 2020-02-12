خروج 4740 مصابا بفيروس كورونا الجديد من المستشفيات الصينية بعد تعافيهم

رام الله - وطن للانباء: خرج ما مجموعه 4740 مريضا مصابا بفيروس كورونا الجديد من المستشفيات الصينية بعد تعافيهم حتى نهاية يوم الثلاثاء، حسبما أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الأربعاء.

وقالت اللجنة الوطنية الصينية للصحة في تقريرها اليومي إن 744 شخصا غادروا المستشفيات يوم الثلاثاء بعد تعافيهم، بمن فيهم 417 شخصا في مقاطعة هوبي.

وحتى نهاية يوم الثلاثاء، توفي ما مجموعه 1113 شخصا بسبب المرض وتم تسجيل 44653 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد في 31 منطقة على مستوى المقاطعة وفيلق شينجيانغ للإنتاج والتعمير، حسب ما افادت به وكالة شينخوا.