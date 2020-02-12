مؤسسة فيصل الحسيني تطلق مسابقات البحث العلمي في العلوم الطبيعية في القدس

وطن: أطلقت مؤسسة فيصل الحسيني اليوم الأربعاء 12/2/2020 مسابقات البحث العلمي في العلوم الطبيعية على مستوى 11 مدرسة في مدينة القدس، وذلك للصفوف من الرابع وحتى العاشر، حيث تعقد المسابقة لصفوف الرابع وحتى السادس اليوم وغدا. فيما تعقد للصفوف السابع وحتى العاشر يومي الرابع والخامس من آـذار المقبل.

ويشارك في المسابقة 228 طالبة وطالب من المدارس المستهدفة، موزعين على 47 فريقا، دربتهم 15 معلمة من مدارسهم كن قد تلقين تدريبات متخصصة في تعليم البحث العلمي من قبل المؤسسة.

وقالت فدوى الحسيني مديرة المؤسسة، إن "المسابقة التي انطلقت اليوم تهدف إلى تحفيز المعلمات والمعلمين والطلبة على تطوير تعلم قائم على البحث العلمي في المدارس، ووظفت المؤسسة لهذا الغرض ورشات تدريبية للمعلمات والمعلمين، كما واكبتهم ضمن لقاءات تدريبية داخل مدارسهم، وقدمت تدريبات أولية في المجال لمجموعات من الأهالي في عدد من المدارس".

وتابعت قائلة: "تأتي المسابقات ضمن برنامج مؤسسة فيصل الحسيني بعنوان: التطوير الشامل في 15 مدرسة في القدس، والذي يموله الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي ويساهم بنك فلسطين في تمويل جزء منه. وقد انطلق البرنامج عام 2017 ويختتم منتصف هذا العام، ويهدف إلى تحقيق تعلم قائم على تطوير مهارات الحوار والبحث العلمي والتفكير الناقد وعمل الفريق ".

من جانبها أوضحت ديما الحلواني مستشارة البحث العلمي في العلوم الطبيعية في مؤسسة فيصل الحسيني، أن تصميم المسابقة يخدم تعليما قائما على البحث العلمي، وما يتطلبه ذلك من تطوير للملاحظة والتساؤل والتحليل العلمي، واستخدام اللغة العلمية أثناء الحصص الدراسية اليومية.

وقالت الحلواني إنه "ورغم أن هذه السنة هي الثانية التي تقوم فيها المؤسسة باستخدام هذا النموذج للمسابقة إلا أنها رفعت التحدي لهذا العام، حيث تتطلب المسابقة اختيار الطلبة سؤال بحث من مجموعة من أسئلة لم يتعرضوا لها سابقا، وعليهم انجاز بحث متكامل للإجابة عنها. كما ستواجه الطلبة عدة تحديات من ضمنها كيفية تنفيذ البحث واستكشاف المفاهيم العلمية التي سيتعرفون عليها لأول مرة خلال عملية تنفيذ بحثهم".

وتابعت قائلة تشارك في المسابقة كل من: مدرسة ضياء القدس، ومدرسة ذكور إيلياء، ومدرسة الفتاة اللاجئة ج، ومدرسة بنات الروضة الحديثة ، ومدرسة الشابات الثانوية الشاملة، ومدرسة الأميرة بسمة الثانوية الدامجة، ومدرسة الحصاد، ومدرسة صلاح الدين الأساسية المختلطة، ومدرسة نور القدس، ومدرسة أبو بكر الصديق، ومدرسة عثمان بن عفان.

من جانبها، قالت فاطمة الرفاعي مديرة مدرسة بنات الروضة الحديثة الثانوية: "أهلت مؤسسة فيصل الحسيني المعلمات في مجال إدخال البحث العلمي والتفكير الناقد في العملية التعليمية التعلمية، في سعيها لجعل البحث العلمي أسلوب تعلم في مدارس القدس".

وأضافت "المسابقة جاءت تتويجا لمهمة قامت بها مؤسسة فيصل الحسيني على مدار السنوات الماضية، ونتوقع أن تكون المسابقة قوية بشكل كبير، ويشارك من مدرستنا 12 فريق من 5 صفوف مختلفة، فالتدريب الذي حصل عليه المعلمون والمعلمات من مؤسسة فيصل الحسيني خلق نهجا من البحث العلمي في المدارس المستهدفة".

إلى ذلك، قالت المعلمة صفاء الشريف من مدرسة ذكر إيليا الأساسية، أن مؤسسة فيصل الحسيني أدخلت من عدة سنوات فكرة تطوير أبحاث علمية في المدارس كانت بداياتها عبر نوادي علمية تجريبية لمجموعة مختارة من الطلبة ، لتصبح فيما بعد نهجا تعليميا داخل الصفوف ويفحص أثره عبر مسابقة ما بين المدارس، وفي مدرستي استهدفت طلاب الصف الرابع "ب" وقد تم اختيار خمسة منهم للمشاركة في لمسابقة هذا العام.