محكمة "عوفر" تحكم على الشاب حسن هاشم بالسجن 10 اشهر وغرامة مالية

رام الله- وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاربعاء، إن محكمة "عوفر" العسكرية حكمت على الاسير الطالب في جامعة بيرزيت حسن هاشم ابو حسن من بلدة عربونة قضاء جنين بالسجن 10 أشهر وغرامة مالية 5000 شيكل.

وأوضحت الهيئة، أن سلطات الاحتلال قد اعتقلت ابو حسن في 13/9/2019 مع مجموعة كبيرة من ناشطي الجبهة الشعبية في جامعة بيرزيت على خلفية "عملية عين بوبين" منتصف العام الماضي، وقد مكث الاسير ابو حسن قرابة الشهرين في مركز تحقيق المسكوبية وتعرض للتعذيب ومنع من لقاء محاميه لما يقارب 40 يوما.